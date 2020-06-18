Раскрыта личность играющего вымышленного депутата Наливкина актера

Вадим Карасев

Андрей Неретин в роли депутата НаливкинаКадр: видео BARAKuda / YouTube

Журналисты «Русской службы Би-би-си» раскрыли личность актера, играющего вымышленного депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda. Им оказался 44-летний разнорабочий Андрей Неретин.

По словам его близкой подруги Влады Куцевой, Неретин воспитывался в интернате в Красноярском крае. В юности он сидел в тюрьме за угон фургона. После окончания срока будущий актер переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками, работал на дачах местных жителей.

Куцева рассказала, что свои услуги мужчина рекламировал в интернете, и однажды к нему обратились создатели проекта «Виталий Наливкин». Сейчас за один ролик Неретин получает 1,5 тысячи рублей. Режиссер, сценарист проекта Андрей Клочков рассказал, что в Уссурийске актера теперь «даже без пиджака» узнают.

11 июня сообщалось, что полиция начала проверку пародийного видео, в котором рассказывалось о вымышленном силовике, подполковнике Алексее Андрейченко, задержанном за коррупцию. В видео, стилизованном под новостной репортаж, нашли признаки неуважения к власти. В ролике в доме Андрейченко обнаружили «сотни килограммов денег». Разоблачить его помог Наливкин — еще один вымышленный персонаж, «председатель исполнительного комитета города Уссурийска».

18 июня Клочков сообщил «Ленте.ру», что актер был арестован на пять суток. Его задержали в Уссурийске 15 июня, при этом ни фамилия, ни имя артиста не уточнялись. «Им поставили задачу отыграться, они с точки зрения закона не могут нам ничего предъявить, кроме мелкого штрафа. Поэтому они решили действовать такими методами. Просто привезли в суд, впаяли пять суток за якобы нецензурную брань», — прокомментировал задержание актера Клочков.

Наливкин — собирательный образ российских региональных депутатов. Он главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.