Репортеры НТВ вынудили дочь Ефремова закрыться от журналистов

Вадим Карасев

Анна Мария ЕфремоваФото: @amefremova

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте заявила, что отказывается общаться с журналистами и комментировать ситуацию, возникшую из-за аварии, которую устроил ее отец. На такой шаг ее заставило пойти поведение репортеров телеканала НТВ.

Ефремова вновь приложила видео, на котором видно, как ее преследует съемочная группа, в которую вошли журналистка Марина Гладких и оператор Алекс Гошин. Она посчитала, что репортеры задавали ей «неэтичные, неприятные и некорректные вопросы», продолжая снимать на камеру.

По словам Анны Марии, Гладких и Гошин не представились перед записью видео и не рассказали, на какой телеканал работают, хотя обязаны были сделать это. Ефремова отметила, что представители СМИ нарушили правило социального дистанцирования, которое необходимо соблюдать во время пандемии. Также она подчеркнула, что по закону журналистам было запрещено снимать ее без согласия. В связи с их поведением Ефремова решила закрыться от общения со СМИ. «Я не объект для добычи "горячих" новостей и не являюсь виновником поведения моего отца. Прошу журналистов и СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия», — написала она.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

На следующий день актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

19-летняя дочь Ефремова из-за аварии, устроенной отцом, столкнулась с травлей в соцсетях. Ей пожелали «гореть в огне», посоветовали лечиться и назвали ее маленькой стервой. Телеведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» предположил, что проблемы с алкоголем у актера могли возникнуть из-за того, что он не мог принять факта, что его дочь является небинарной персоной. В ответ на это Анна Мария обматерила ведущего.