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Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй снимутся во "Времени Армагеддона"

Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй снимутся во "Времени Армагеддона"
Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд присоединились к Кейт Бланшетт в актерском составе ленты "Armageddon time" ("Время Армагеддона"), сообщает Variety.

О том, что в новом проекте Джеймса Грея примет участие Кейт Бланшетт, стало известно еще в мае.

В основе сюжета детские воспоминания режиссера: история взросления на фоне политической ситуации в США перед избранием Рональда Рейгана на пост президента.


Предыдущей работой Джеймса Грея был фильм "К звездам" с Брэдом Питтом.


Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй вместе снимались в комедии "Интерн" 2015 года. В этом году Де Ниро также занят в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", а Энн Хэтэуэй сыграла одну из главных ролей в "Ведьмах" Роберта Земекиса, премьеру которых перенесли с октября 2020 на 2021 год.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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