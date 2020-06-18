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Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор разблокировал TelegramФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роскомнадзор на своем сайте объявил о разблокировке мессенджера Telegram на территории России. В ведомстве уточнили, что это произошло после согласования с Генеральной прокуратурой.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении. Также в Роскомнадзоре отметили, что готовы сотрудничать со всеми работающими на территории страны интернет-компаниями, которые помогут пресечь распространение террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

15 июня сообщалось, что депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в начале месяца назвал мессенджер Telegram не заблокированным в России.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

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По материалам: lenta.ru

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