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Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»

По согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Это было сделано после заявления основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму, поясняется в сообщении регулятора.

Ведомство готово взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков. Сейчас еженедельно удаляется примерно 2,5 тысячи материалов о суицидальном поведении, 1,3 тысячи — экстремистского и террористического характера, 800 — пропагандирующих употребление наркотиков, а также 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Newstes , в июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений. При этом у многих пользователей Telegram продолжал действовать.

Сам Павел Дуров приветствовал решение снять блокировку мессенджера в России, указав, что разблокировка позволит 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис.

«Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — заявил Дуров.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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