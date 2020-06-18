Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева

Вадим Карасев

Сергей НечаевФото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Утверждения Германии о причастности России к убийству в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили беспочвенны и голословны. С таким заявлением выступил российский посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — подчеркнул он. Посол добавил, что Москва отреагирует на любые антироссийские меры Берлина.

Так Нечаев прокомментировал заявления германской стороны о готовности ввести новые санкции. Глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что власти могут принять дополнительные ограничительные меры против Москвы.

Ранее немецкая Генпрокуратура предъявила официальные обвинения в убийстве Хангошвили россиянину Вадиму К. Следствие допускает, что он действовал по указанию из Москвы и связан с российскими государственными структурами.

В начале июня немецкое министерство юстиции заявило, что Россия проигнорировала запросы ФРГ, связанные с этим делом, и не оказала необходимой помощи в расследовании.

В декабре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.

В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.