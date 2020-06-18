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Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин

Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензинПавел Сорокин Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рост оптовых цен на бензин не угрожает потребителям, стоимость топлива в рознице будет увеличиваться в пределах инфляции. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин, пишет ТАСС.

Он заверил, что дефицита бензина на российском рынке нет и компании выполняют производственные планы. По словам российских властей, наблюдаемый взлет цен является естественной реакцией рынка на восстановление отраслей экономики после снятия карантина из-за пандемии коронавируса. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже сообщила, что проводит проверку причин роста биржевой стоимости Аи-95.

Реакция от Минэнерго последовала после того, как стало известно о рекордном росте цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В ходе торгов 17 июня стоимость топлива поднялась до 56,7 тысячи рублей за тонну. На следующий день его цены выросли еще больше — до 57,3 тысячи.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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