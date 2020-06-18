Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью

Лидия Мартынова

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили прокомментировал слова Анатолия Чубайса, сравнившего нефтяную отрасль с дохлой лошадью. Об этом он заявил РБК.

Якобашвили отметил, что нефтяной сфере рано или поздно придет конец.

"Конечно, может быть, мы, мое поколение, не будем свидетелями того, что забудется совершенно нефтянка, но наши дети увидят совершенно другой мир", — сказал он.

Предприниматель призвал использовать имеющиеся возможности для того, чтобы заменить нефтяную отрасль чем-то другим. Он подчеркнул, что в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электроэнергией и батареями.

"Это важнейшая вещь, которую надо сделать", — подчеркнул вице-президент РСПП.