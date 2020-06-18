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Российским абитуриентам разрешили поступать в вузы онлайн

Российским абитуриентам разрешили поступать в вузы онлайнФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минобрнауки России разрешило российским абитуриентам поступать в вузы онлайн в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Подать заявление в вуз можно будет в электронной форме или через специальный онлайн-сервис. Кроме того, документы возможно также отправить письмом или принести лично, если это позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

Принимать заявления высшие учебные заведения будут до получения результатов ЕГЭ. Зачисление планируется провести в два этапа в августе.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. Провести ЕГЭ в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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