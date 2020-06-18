Российского посла вызвали в МИД Эстонии

Анастасия Иванова

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в четверг российского посла в Таллине Александра Петрова в связи с рассматриваемым Государственной Думой РФ законопроектом, который отзывает осуждение пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

По данным эстонского МИД, соответствующий законопроект был представлен в российский парламент 27 мая, а 9 июня он был единогласно одобрен комитетом Госдумы по международным делам и представлен для дальнейшего обсуждения. Законопроект отзывает резолюцию Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которая осудила пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему.

"Мы выражаем неудовлетворенность рассматриваемым в Государственной Думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно и решительно осудило пакт Молотова-Риббентропа", - сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства.

МИД Эстонии, аналогичные дипломатические демарши предприняли внешнеполитические ведомства Латвии и Литвы.