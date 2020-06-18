"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности

Анастасия Иванова

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") и группа компаний "Цифра" приступили к тестированию платформы промышленного интернета вещей с искусственным интеллектом для производства и испытаний авиадвигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Система с элементами искусственного интеллекта будет отслеживать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной среде. Это значительно сократит число реальных тестирований, повысит качество выпускаемых изделий и ускорит производственный процесс", - сказали в "Ростехе".