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"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности

"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") и группа компаний "Цифра" приступили к тестированию платформы промышленного интернета вещей с искусственным интеллектом для производства и испытаний авиадвигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Система с элементами искусственного интеллекта будет отслеживать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной среде. Это значительно сократит число реальных тестирований, повысит качество выпускаемых изделий и ускорит производственный процесс", - сказали в "Ростехе".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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