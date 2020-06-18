С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Вадим Карасев

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.

До вступления в силу поправок пособие по временной трудоспособности рассчитывалось по среднему заработку двух предыдущих лет и ограничивалось двумя пунктами: оно должно было быть не ниже федерального МРОТ (12,13 тыс.руб.) и не выше максимально разрешенного размера (70 тыс.руб.).

С 19 июня при расчете больничного необходимо учитывать, что его минимальная сумма не должна быть менее МРОТ, установленного в России, с применением районного коэффициента.

Поправками также предусмотрено повышение пособия, выплачиваемого по уходу за детьми. С завтрашнего дня минимальная сумма данной выплаты составит 6,752 тыс. рублей.