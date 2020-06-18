Саудовская Аравия пустила Urals в Азию

Лидия Мартынова

Саудовская Аравия снижает поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТОР) для выполнения сделки ОПЕК+, и переработчики региона наращивают закупки схожей по качеству российской Urals. Для этого сорта нефти рост спроса на Востоке — спасение, так как в Европе переработка по-прежнему ограничена, сообщает агентство Argus.

По данным компании Vortexa, за четыре месяца 2020 года доля переработчиков АТОР среди покупателей нефти марки Urals увеличилась с 7% до 21%. Больше всех закупал Китай — 33,8 млн баррелей. Хотя год назад этот показатель был почти в пять раз меньше.

Еще 1 млн баррелей купили южнокорейские компании. В Argus полагают, что сырье поступило на НПЗ в Дэсане, который принадлежит Hyundai Oilbank.

В агентстве отмечают, что после длительного перерыва возобновились поставки Urals и в Японию, и Малайзию. Так, 25 июня в Нагасаки прибудет танкер Sea Lynx с 2 млн баррелей нефти. Сырье поступит на НПЗ в Оите. Это станет первой поставкой нефти марки Urals по крайней мере за четыре года. А в Малайзию впервые за три года прибыли в конце мая два танкера с общим грузом в 1,3 млн баррелей.

«Продажам нефти сорта Urals в АТОР способствует снижение отгрузок ближневосточной нефти и ее удорожание. Так, основным сырьем для НПЗ в Дэсане и Оите обычно является нефть из Саудовской Аравии и Кувейта», — отметили в Argus.