Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко

Алексей Вольцев

Сегодня, 18 июня, с 15:00 дня в Печерском районном суде будут избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как утверждают представители следствия, в 2018 году, еще будучи президентом, Порошенко «путем издания явно преступного приказа» склонил военное должностное лицо (главу СВР Егора Божка) «к превышению им власти и служебных полномочий», то есть к назначению Семочко.

Соответствующее подозрение («пидозра») было объявлено бывшему главе государства 10 июня, когда он явился на допрос в ГБР по другому делу.

Как сообщают «Украинские новости», В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Положение экс-президента осложняется еще и тем, что дело против него будет рассматривать судья Сергей Вовк — тот самый, который в 2012-м вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы.

Адвокаты Порошенко уже подали ходатайство по Вовку. Защита выразила подозрение в том, что судья может выполнять политический заказ и в своих действиях ориентируется на указания из Офиса президента.

Есть все основания полагать, что для Порошенко наступают тяжелые времена, и он только начинает свое хождение по судам в качестве обвиняемого.

Известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в настоящее время разрабатывает против него 13 дел по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.

Ранее ИА Newstes сообщало, что из-за возможного ареста экс-президента Петра Порошенко, 18 июня в Киеве готовятся массовые волнения и провокации. Для этого в украинскую столицу массово завозят радикальных «активистов» из западных регионов.