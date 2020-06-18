Секреты хозяйки на кухне

Лидия Мартынова

На кухне главная всегда женщина, ну, за редким исключением. Женщина знает не только как приготовить, но и как хранить, как смешивать, как отмыть то, что безнадежно испорчено. А если кто-то не успел научиться всему, что нужно для того, чтобы стать хорошей хозяйкой, то мы вам поможем. Несколько кухонных секретов значительно облегчат жизнь любой женщине.

Если что-то безнадежно подгорело, то еще не известно, чего больше жалко: еду или кастрюлю? Чтобы удалить остатки пригоревшей пищи и не испортить эмалированную посуду, наливаем немного горячей воды, добавляем ложечку соды, даем постоять пол часика и прокипятим все это. Весь пригар отойдет без труда. Если же посуда, которую вы испортили не эмалированная, то достаточно налить обычной воды и добавить побольше соли. Через пару часов все можно отмыть простой губкой.Как ни странно, но самое тяжелое-отчистить внешний нагар на сковороде, можно совершенно просто. Сковородку немного нагреваем, насыпаем соль на губку и чистим.Чтобы в баночках, в которых хранятся крупы не заводились жучки-достаточно на дно каждой баночки положить марлевые мешочки с крупной солью. Соль не даст появиться вредителям.





Если вы собираетесь сварить малиновое варенье, то потребуется немало времени, чтобы перебрать каждую ягодку. Но мы знаем способ проще. Залейте ягоды слегка подсоленной водой. Буквально через несколько минут все малиновые червячки всплывут на поверхность. Останется просто сполоснуть ягоды, чтобы смыть соль.Ножи точатся не только легче, но и лучше, если предварительно положить их в соленую воду. Уж не знаю, что за реакция происходит, но заточить нож уходит намного меньше времени, а остроту он сохраняет дольше.У вас все падает из рук? А посуда такая хрупкая? Мы научим, как закалить стеклянные стаканы. Ставим их в холодную воду. Теперь на маленький огонь, и очень медленно доводим почти до кипения. Выключаем огонь и даем стаканам полностью остыть. Вынимать из воды нельзя, пока они охладятся.Если хранить металлическую фольгу в холодильнике, то у вас не возникнет трудностей с ее разлеплением. Она не склеивается на холоде, и вы сможете спокойно отматывать столько, сколько нужно, не боясь, что она будет постоянно рваться.Алюминиевая посуда станет как новенькая и засверкает, если ее прокипятить с картофельными или яблочными очистками.

На сегодня вполне достаточно кухонных секретов. Их, конечно, миллионы, мы постараемся собрать для вас всю коллекцию.