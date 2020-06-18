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Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса

Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса
Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что он отвергнет членство в Европейском союзе, если Белград не получит уступок в обмен на признание Косово и прекращение попыток Косово присоединиться к Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.

После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Вучич сказал, что без согласия Москвы невозможно будет решить вопрос о будущих отношениях Сербии с ее бывшей провинцией.

"В ответ на возможное предложение (Сербии) признать Косово и вступление Косово в ООН, и мы ничего не получим взамен, кроме членства в ЕС, наш ответ будет "нет", - сказал Вучич.
Сербия, которая ведет переговоры о вступлении в ЕС, выдвинула ряд предварительных условий для нормализации отношений с Косово, включая создание ассоциации преимущественно сербских муниципалитетов и особый статус средневековых сербских православных церквей и монастырей.

Сербия также хочет урегулировать нерешенные проблемы, в том числе вопросы, связанные с энергетикой и финансами.

Косово, где албанцы составляют 90% населения, провозгласило независимость от Белграда в 2008 году, спустя почти десять лет после того, как НАТО бомбила Сербию, чтобы остановить убийства и изгнание албанцев из Косово во время двухлетней борьбы с повстанцами.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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