Сербия готова пожертвовать членством в ЕС из-за косовского вопроса

Влада Некрасова

Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг, что он отвергнет членство в Европейском союзе, если Белград не получит уступок в обмен на признание Косово и прекращение попыток Косово присоединиться к Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Вучич сказал, что без согласия Москвы невозможно будет решить вопрос о будущих отношениях Сербии с ее бывшей провинцией."В ответ на возможное предложение (Сербии) признать Косово и вступление Косово в ООН, и мы ничего не получим взамен, кроме членства в ЕС, наш ответ будет "нет", - сказал Вучич.Сербия, которая ведет переговоры о вступлении в ЕС, выдвинула ряд предварительных условий для нормализации отношений с Косово, включая создание ассоциации преимущественно сербских муниципалитетов и особый статус средневековых сербских православных церквей и монастырей.Сербия также хочет урегулировать нерешенные проблемы, в том числе вопросы, связанные с энергетикой и финансами.Косово, где албанцы составляют 90% населения, провозгласило независимость от Белграда в 2008 году, спустя почти десять лет после того, как НАТО бомбила Сербию, чтобы остановить убийства и изгнание албанцев из Косово во время двухлетней борьбы с повстанцами.