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Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения»

Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения»Фото: Reuters

Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения», сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на правительственные СМИ КНДР.

Врагам северокорейского государства предрекли «оглушительный грохот возмездия», который окажется за границами воображения «тех, кто шумит по поводу возможных последствий».

«Это только начало. (...) Терпение наших военных закончилось, и они объявили, что разрабатывают детальный и серьезный план военных действий», — цитирует агентство публикацию газеты «Нодон синмун», официального печатного органа КНДР.

Ранее жесткий ответ на любые военные провокации пообещали в Южной Корее: представитель Комитета начальников штабов страны Чон Дон Чжин заявил, что в случае боевых действий Север «заплатит высокую цену».

О взрыве узла межкорейской связи возле границы стало известно утром 16 июня. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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