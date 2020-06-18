Скоро самый длинный день в 2020 году: летнее солнцестояние 21 июня

Вадим Карасев

21 июня нас ожидает самый длинный день в году — день летнего солнцестояния. Именно он станет временем расцвета солнечных сил. Это очень важный день с особой энергетикой.

В день летнего солнцестояния эксперты в области биоэнергетики советуют пребывать в хорошем настроении. Это прекрасный день для новых знакомств и новых начинаний. Также 21 числа можно попробовать восстановить энергетический баланс и силы.

Что такое летнее солнцестояние

Земля обращается вокруг Солнца одинаковое количество времени, равное году. Если разделить год на четыре равные части, то получатся дни солнцестояний и равноденствий. 21 июня 2020 года Земля пройдет через очередную точку своего пути, когда северное полушарие будет наклонено под максимальным углом к Солнцу. Это будет день летнего солнцестояния.

Наступит самый длинный день в году, после которого начнется так называемое астрономическое лето. Затем день начнет убывать. Медленно Земля начнет поворачиваться к Солнцу другим боком — южным полушарием, в котором сейчас зима.

Как подготовиться к дню летнего солнцестояния

В древности день летнего солнцестояния считался магическим. Существует огромное количество обрядов и заговоров на деньги, счастье и любовь, которые актуальны в самый длинный день в году. Наши предки считали, что Солнце в этот день только дает и ничего не берет взамен, поэтому просить о чем-то небеса и Вселенную совсем не зазорно.

В этот день астрологи отмечают повышенную энергетическую активность Солнца. Оно становится максимально созидательным, что позитивно отражается на настроении людей и на их способности любить и понимать друг друга. В день летнего солнцестояния важно как можно больше времени проводить за приятными делами. В 2020 году 21 число выпадает на воскресенье, так что можно построить свой день так, как захочется. Очень важно спланировать дела заранее, но можно и довериться вдохновению и интуиции.

Астрологи отмечают, что солнцестояние летом — это день перехода Солнца от Близнецов к Раку, что означает невероятно позитивное влияние светила на сферу общения и семьи. Это великолепный день для пребывания рядом с самыми близкими людьми. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют планировать на самый длинный день романтические свидания, встречи с друзьями, походы в гости.

В день солнечного солнцестояния и за день до него полезно медитировать, заниматься духовными практиками, читать молитвы. Это прекрасный день для погружения в себя и для преображения внутреннего мира.