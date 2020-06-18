Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о клевете

Вадим Карасев

Следствие признало 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, подозреваемого в клевете. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И. С. Артеменко признан потерпевшим", - сообщили в ГСУ.

Уголовное дело возбуждено ГСУ в отношении Алексея Навального, подозреваемого по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении"). По данным следствия, он разместил видео в соцсетях с ложными и порочащими ветерана сведениями.