СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы

Лидия Мартынова

Российские общественные организации предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и не проектировать их в новостройках, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, направленное министру строительства и ЖКХ.

По мнению авторов инициативы, мусоропроводы становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к размножению насекомых и грызунов, могут спровоцировать пожар и препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов.

Авторы также предложили наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.