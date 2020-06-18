Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы

СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы

СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
Российские общественные организации предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и не проектировать их в новостройках, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, направленное министру строительства и ЖКХ.

По мнению авторов инициативы, мусоропроводы становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к размножению насекомых и грызунов, могут спровоцировать пожар и препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов.


Авторы также предложили наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей
Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на
Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям
Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям
Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах 1 сентября
Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном: "Пережив испытание, она думает о будущем"
Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном:
Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о клевете
Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Еще по теме

На Украине намерены запретить строительство мусоропроводов в многоэтажках
Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
Минприроды хочет запретить выбрасывать батарейки вместе с мусором
СМИ узнали об идее оставить россиян без газа в жилых домах