Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США

Вадим Карасев

Кристиан Нильссон (справа)Фото: страница Christian Nilsson в Facebook

Американский режиссер Кристиан Нильссон во время пандемии коронавируса снял фильм «Отписаться» (Unsubscribe) — хоррор, который позже вошел в топ кино США. Об этом в четверг, 18 июня, он рассказал в своем Facebook-аккаунте.

Нильссон начал работать над созданием фильма вместе с YouTube-блогером Эриком Табахом, понимая, что все кинотеатры США закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. «Мы шутили, что любой фильм, который покажут в кинотеатре, мгновенно возглавит кассовые сборы. Понимая, что эта уникальная ситуация представляет собой лазейку, мы разработали план», — поделился он.

Режиссер рассказал, что быстро написал сюжет короткометражного фильма, чтобы потом записать его на платформе Zoom. Он отметил, что никак не вложился финансово в свою картину, бюджет остался нулевым. В сюжете «Отписаться» заключена история пяти YouTube-блогеров, которые разговаривают в Zoom. В какой-то момент герои фильма осознают, что таинственный аноним смотрит за ними — им оказался интернет-тролль.

После того как кино отформатировали, Нильссон и Табах решили показать его в безлюдном кинотеатре в Уэстхэмптон-Бич, штат Нью-Йорк. Чтобы превратить план в реальность, режиссер и блогер выкупили все билеты на сеанс собственного фильма. В связи с тем, что в США была массовая самоизоляция, картина «Отписаться» быстро стала первой в рейтинге американского кино и собрала 25 тысяч долларов.

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