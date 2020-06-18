Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
46-летний профессор-немец Максимилиан Терхалле, который работает в Лондоне и служит консультатном в британском Министерстве обороны, написал статью для германской Die Welt. В ней он призывает Берлин начать разговаривать с Россией и Китаем, «которые угрожают западному миропорядку», на языке силы.
Канцлер Германии Ангела Меркель проявила себя как «опытный кризисный менеджер», пишет Терхалле. Но она не уделяет должного внимания другой не менее серьёзной проблеме: давление России и Китая на западный миропорядок нарастает. Прошли те времена, когда Европа могла оставаться закрытым внутренним рынком, а весь остальной мир воспринимать как большую торговую площадку. В связи с этим Берлин должен научиться говорить с Москвой и Пекином «на языке силы», чтобы сдерживать их амбиции, которые носят далеко не только экономический характер.
Немецкие политики совершили одну большую «ошибку», позволив планам по строительству «Северного потока — 2» подорвать санкционный режим в отношении России, продолжает Терхалле.
Берлин рассматривает «Северный поток — 2» как экономический проект, и так же относится к совместным делам с Китаем. Но председатель КНР Си Цзиньпин давно утратил прежнюю сдержанность и желает большего. А немецкие политики этого не осознают и игнорируют тот факт, что за последние пять лет Пекин последовательно и стремительно наращивал свою военную мощь. А чрезмерное усиление Китая — это «угроза существованию западного миропорядка», предостерегает Терхалле.
Поэтому Берлин должен переосмыслить свой стратегический подход и использовать все доступные ему средства, чтобы принудить Пекин к сдерживанию своих амбиций.
Но у Германии нет своей концепции, нет ответов на вопросы, которые касаются жизненно важных для неё интересов, сетует автор. Конечно, если конфликт Вашингтона и Пекина в Южно-Китайском море обострится, США направят всю силу своего устрашения на КНР, но в то же время это ослабит позиции американцев в Европе, что может спровоцировать агрессию со стороны России. Для Путина, которого до сих пор не устраивает территориальный раздел, произошедший в 1991 году, соблазн воспользоваться слабостью Запада будет очень велик.