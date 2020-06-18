Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю

Анастасия Иванова

46-летний профессор-немец Максимилиан Терхалле, который работает в Лондоне и служит консультатном в британском Министерстве обороны, написал статью для германской Die Welt. В ней он призывает Берлин начать разговаривать с Россией и Китаем, «которые угрожают западному миропорядку», на языке силы.

Канцлер Германии Ангела Меркель проявила себя как «опытный кризисный менеджер», пишет Терхалле. Но она не уделяет должного внимания другой не менее серьёзной проблеме: давление России и Китая на западный миропорядок нарастает. Прошли те времена, когда Европа могла оставаться закрытым внутренним рынком, а весь остальной мир воспринимать как большую торговую площадку. В связи с этим Берлин должен научиться говорить с Москвой и Пекином «на языке силы», чтобы сдерживать их амбиции, которые носят далеко не только экономический характер.

Немецкие политики совершили одну большую «ошибку», позволив планам по строительству «Северного потока — 2» подорвать санкционный режим в отношении России, продолжает Терхалле.

«Да, материально Путин пострадал. Но психологически он ещё в 2014 году понял, что госпожа Меркель не настроена всерьёз. Поэтому в поведении Путина ничего не изменилось — ни на Донбассе, ни в Сирии, ни в ядерном Калининграде. Недавно Меркель в очередной раз проявила мягкость по отношению к России, несмотря на доказательства её причастности к масштабной кибератаке на бундестаг в 2015 году. Это только усилит цинизм главы Кремля», — утверждает Терхалле.

Берлин рассматривает «Северный поток — 2» как экономический проект, и так же относится к совместным делам с Китаем. Но председатель КНР Си Цзиньпин давно утратил прежнюю сдержанность и желает большего. А немецкие политики этого не осознают и игнорируют тот факт, что за последние пять лет Пекин последовательно и стремительно наращивал свою военную мощь. А чрезмерное усиление Китая — это «угроза существованию западного миропорядка», предостерегает Терхалле.

Поэтому Берлин должен переосмыслить свой стратегический подход и использовать все доступные ему средства, чтобы принудить Пекин к сдерживанию своих амбиций.

«Тот, кто в 30-летний юбилей объединения Германии помнит о той свободе, которую нам удалось завоевать, должен сегодня, наблюдая за событиями в Гонконге, заметить, что такого миропорядка мы не хотим», — пишет Терхалле.

Но у Германии нет своей концепции, нет ответов на вопросы, которые касаются жизненно важных для неё интересов, сетует автор. Конечно, если конфликт Вашингтона и Пекина в Южно-Китайском море обострится, США направят всю силу своего устрашения на КНР, но в то же время это ослабит позиции американцев в Европе, что может спровоцировать агрессию со стороны России. Для Путина, которого до сих пор не устраивает территориальный раздел, произошедший в 1991 году, соблазн воспользоваться слабостью Запада будет очень велик.

«Но обладает ли нынешний канцлер тем стратегическим пониманием, которое необходимо для того, чтобы сегодня, когда на кону стоит будущее Европы, защитить от своих врагов высшее благо, свободу? Госпожа Меркель, о которой все говорят, что она уже давно разгадала циников от власти Си и Путина, не производит такого впечатления», — заключает Максимилиан Терхалле.