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США приготовились ударить по нефти

США приготовились ударить по нефтиФото: Angus Mordant / Reuters

Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала. Об этом пишет Reuters со ссылкой на участников рынка.

Цены на нефть упали в 2020 году на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+ Россией и Саудовской Аравией. Позднее картелю и не входящим в него странам удалось договориться о восстановлении соглашения, но образовавшийся на рынке избыток дешевой нефти и возникший из-за этого дефицит мест для ее хранения продолжили оказывать давление на цены. В результате в апреле стоимость сырья краткосрочно падала до отрицательных значений.

Из-за низких цен средние и малые производители сланцевой нефти в США оказались на грани банкротства. Для большинства добыча нерентабельна при стоимости сырья ниже 40 долларов за баррель. Однако с приближением нефти к цене отсечения в июне американским компания вновь становится выгодно извлекать сырье, хотя о разработке новых скважин речи и не идет.

По данным Reuters, уже к концу июня производители в США увеличат добычу сланца до 500 тысяч баррелей в сутки. Это четверть от общего объема снижения, на который пришлось пойти Соединенным Штатам из-за обвала цен. «Из-за стремительного роста производства в США ведущим мировым производителям нефти — России и Саудовской Аравии — будет сложнее убеждать союзников продолжить придерживаться принятых в рамках ОПЕК+ договоренностей по рекордному сокращению добычи», — пишет агентство.

Ранее аналитики агентства IHS Markit уже предупреждали, что стабильность на рынке нефти вновь окажется под угрозой, как только цены на сырье достигнут отметки в 40 долларов за баррель из-за возвращения американских сланцевых производителей, которые не брали на себя обязательства по сокращениям в рамках ОПЕК+. После этого перед странами картеля и не входящими в него нефтяными державами встанет вопрос, продолжать ли сокращать добычу для поддержания цен на нефть.

Стоимость эталонной смеси Brent в июне пробила отметку в 40 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на поставку сырья 18 июня поднимались выше 41 доллара. Американская нефть WTI в июне поднималась до 39,6 доллара за баррель. В ходе торгов на Лондонской бирже ICE 18 июня цена июльского контракта достигала 38,5 доллара.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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