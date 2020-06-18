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Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны, заявил Путин

Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны, заявил Путин
Ряд претензий к Иосифу Сталину справедлив, в том числе репрессии, но он видел, что СССР хотят оставить один на один с Германией, хотел выиграть время, написал президент РФ Владимир Путин в статье для американского издания National Interest.

"Сталин и его окружение действительно заслуживают многих обоснованных обвинений. Мы помним о преступлениях, совершенных режимом против собственного народа, и ужас массовых репрессий. Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число", - написал президент РФ.

Он уверен, что советские лидеры "видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками".

"Принимая во внимание эту реальную угрозу, они (советские лидеры) стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны", - отметил Путин.

# Политика
По материалам: ria.ru

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