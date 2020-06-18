Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы

Анастасия Иванова

Визовый центр Греции в Москве объявил точную дату начала работы. Визовый центр открывается для всех соискателей – туристов и туроператоров. О правилах подачи заявлений и записи на прием, а также правилах посещения ВЦ Греции – в нашем материале.

Визовый центр Греции GVCW в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на официальном сайте компании. Подача заявлений на визу возможна только по предварительной записи онлайн. На прием можно записаться здесь. Прием документов будет вестись с 9.00 до 15.00, выдача – с 16.00 до 18.00.

«Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, т.к. пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию», - говорит генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

По его словам, в Греции ожидают, что информация относительно взаимного открытия границ Греции и России появится в начале июля.

Сроки рассмотрения документов и стоимость визы не изменились. Перечень документов для получения визы также остался аналогичным тому, который требовался до пандемии.

Даты возобновления работы визовых центров Греции в других городах РФ пока неизвестны. По словам Александра Цандекиди, эта информация также может появиться в конце июня – начале июля.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ВЦ ГРЕЦИИ

Учитывая ситуацию с коронавирусом, при посещении визового центра нужно будет соблюдать ряд требований. Посетителю необходимо будет самостоятельно сообщить о симптомах COVID- 19, если они у него есть. В визовом центре настоятельно просят перенести посещение ВЦ, если у соискателя есть какие-либо симптомы COVID-19.

Кроме того, на входе сотрудниками визового центра ему будет измерена температура. Обязательно ношение масок и перчаток. Заявители без маски и перчаток не будут допущены в помещение.

Поскольку большое скопление людей недопустимо, заявителя могут попросить подождать снаружи визового центра. При ожидании внутри помещения нужно соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. В ВЦ рекомендуют подготовить заявку и все необходимые документы заранее, чтобы избежать ожидания в визовом центре, и произвести оплату с помощью кредитной карты.

Чтобы свести к минимуму любые дополнительные риски, связанные со здоровьем, заявителям настоятельно рекомендуется использовать услугу курьерской доставки для возврата своего паспорта.