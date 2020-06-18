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Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО

Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО признает тот значимый вклад, который Украина вносит в международные операции в Афганистане, Косово и в других местах. При этом он отметил, что статус партнера с расширенными возможностями является важным шагом в рамках сотрудничества между Альянсом и Украиной.

Об этом Йенс Столтенберг заявил во время онлайн-брифинга.

"Я хотел бы поздравить Украину с тем, что Североатлантический Совет и все члены НАТО признали Украину нашим партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в рамках партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он.
Он добавил, что Украина как партнер сможет получить преимущество за счет доступа к программам с повышенной оперативной совместимостью.

"Имеется в виду те программы, в рамках которых мы повышаем возможности совместных оперативных мероприятий, совместной работы и, кроме того, расширится доступ Украины к учениям, к обмену информации. Да, Украина будет участвовать в большем количестве учение под эгидой НАТО. У Украины будет больше доступа к информации", - заявил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что Украина еще больше сблизится с Североатлантическим Альянсом.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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