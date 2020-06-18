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The Killers выпустили новый сингл

The Killers выпустили новый сингл
The Killers выпустили новый сингл "My own soul’s warning" ("Предостережение моей души") из предстоящего альбома "Imploding the mirage", сообщает NME.

Это будет шестая студийная пластинка группы.


"Я пытался не прислушиваться к предостережениям своей души, и в итоге что-то пошло не так", – поет вокалист и автор большинства текстов The Killers Брэндон Флауэрс.


Музыканты еще 13 июня разместили в своем инстаграме черно-белые съемки из студии звукозаписи, пообещав выложить новый трек целиком 17 июня.

Изначально предполагалось, что "Imploding the mirage" выйдет 29 мая, но релиз был отложен из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Пока новая дата не назначена.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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