Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним весом

Вадим Карасев

44-летняя Тина Канделаки ответила 38-летней Ксении Собчак, высмеявшей ее за лишний вес. Генпродюсер "Матч ТВ" обвинила супругу Константина Богомолова в "обыкновенном фашизме", сообщает ФАН.

Ксения Собчак поиздевалась над своей старой знакомой в эфире последнего выпуска Youtube-шоу Comment Out. "Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?" - эмоционально сказала супруга Константина Богомолова, похваставшись, что сама она весит 59 килограммов.



Тина Канделаки решила не оставлять выпад Ксении Собчак без ответа. "Разумеется, на глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: "А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?" Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете", - написала генпродюсер "Матч ТВ" на своей странице в инстаграме.

Тина Канделаки уверена, что совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов, поскольку пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем "менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром".



Никакой нормы нет. Никакого комитета правильной модели поведения, стандартов хорошего внешнего вида не существует в принципе. Я искренне уважаю бодипозитив за то, что он отменяет "нелюбовь к себе". Потому что выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более, когда такие вот "расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм" из каждой трубы.

В минувшем апреле Тина Канделаки опубликовала в инстаграме снимок, на котором похвасталась своей физической формой, попутно рассказав о 10 пагубных привычек для похудения. Однако многие пользователи сети уличили телеведущую в фотошопе, обратив внимание на искривившиеся после обработки снимка деревья и дом.

Фото Тины Канделаки не оставило равнодушной и Ксению Собчак, которая в своем телеграм-канале обвинила журналистку в обмане. При этом супруга Константина Богомолова резко раскритиковала ее телосложение, намекнув на наличие у той лишнего веса.

А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья - это только настоящие спортсмены делают, да? Я всегда восхищаюсь наглостью позиционировать себя генеральным директором, когда ты уже два года отстранена от руководства ПОЛНОСТЬЮ, и все в "Газпроммедиа" это знают, и также мыслить себя фитнес-гуру, при таком весе и телосложении. Вот наглости и правда можно поучиться, а советы по питанию - спасибо, но нет.

Как писал NEWSTES, ранее вставшей на колени Собчак намылили зад двое высоких красавца.