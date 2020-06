ТОП-30 фильмов про ЛГБТ+

Влада Некрасова

Фильмы о геях, лесбиянках, бисексуалах и других представителях ЛГБТ-сообщества.

30 фильмов

Жизнь Адель/Blue is the Warmest Colour (2013)

Французская мелодрама о семнадцатилетней девушке, которая мечтает о любви. Ее бойфренд не сумел подарить ей то счастье, которого она так жаждала. Все изменилось, когда Адель наконец встретила синеволосую девушку из своих снов.

Девушка из Дании/The Danish Girl (2015)

Копенгаген двадцатых годов. Герда – художница. Она уговорила своего мужа позировать для нее в качестве модели. Портреты приобретают популярность, а самому Эйнару становится так комфортно в образе женщины, что он начинает жить под именем Лили. Это история о первом человеке, который прошел через операцию по смене пола.

Подруга/Rafiki (2018)

Кения. Политика. Две подруги. В друг друге они смогли найти поддержку. Но только лишь дружба связывает этих двоих? Юным девушкам придется сделать сложный выбор между любовными отношениями и личной безопасностью.

Неисправимые/ But I’m a Cheerleader (1999)

Типичная девочка из американских комедий про школьников. Популярность, красота, отличные оценки, парень-футболист и черлидинг. Но вот проблема у девушки нетипичная – ей неинтересно целоваться со своим супербойфрендом. Семья Меган решает, что она – лесбиянка, которую срочно нужно перевоспитать. Чем закончится ее пребывание в лагере «Верный путь»?

Божья земля/God’s Own Country (2017)

Жизнь любого захолустья состоит всего лишь из двух радостей – пьянок и случайного секса. Так живет и молодой фермер Джонни из Йоркшира. Все меняется, когда он нанимает в качестве помощника по хозяйству Георге – румынского мигранта.

Чертов красавчик/Handsome Devil (2016)

Школа-интернат. Одна комната на двоих. Одиночка и звезда регби. Как будут развиваться их отношения?

Ниже ее губ/Below Her Mouth (2016)

Фильм о женщинах, который снимали женщины. И это не преувеличение – вся съемочная группа состояла из представительниц женского пола. Поэтому лента получилась такой нежной, красивой и эстетичной.

Алекс Стрейнджлав/Alex Strangelove (2018)

Фильм снят открытым геем Крэйгом Джонсоном. Он рассказывает о перспективном старшекласснике Алексе, который наконец-то лишается девственности со своей девушкой. Типично? Если бы! Спустя некоторое время в его жизни появляется новый друг, который заставляет Алекса усомниться в собственной сексуальности.

Пляжные крысы/Beach Rats (2017)

Бруклин, Нью-Йорк. Наверное, каждый из нас может вспомнить хотя бы один год из своей жизни, когда лето выдалось особенно скучным и безрадостным. Но Фрэнк нашел способ добавить в свою жизнь красок – он начал онлайн-переписку с мужчиной.

Убежище/Shelter (2007)

Заку пришлось бросить школу рисования по семейным обстоятельствам. Ему приходится во всем себя ограничивать. Разве это жизнь?

Как же вовремя в его жизни появляется Шон и эти далеко не дружеские отношения.

Хедвиг и Злосчастный Дюйм/Hedwig and the Angry Inch (2001)

История девушки-трансгендера. Она гастролирует со своей группой и преследует бывшего любовника, который украл ее песни.

Горбатая гора/Brokeback Mountain (2005)

Ожидаемо и предсказуемо. Не поспоришь. Но как можно не включить в подобный топ легендарный фильм о любовной связи двух ковбоев?

Никак.

Одинокий мужчина/A Single Man (2009)

Лос-Анджелес шестидесятых годов. Можно ли оправиться после смерти любовника, с которым ты прожил шестнадцать лет? Это и предстоит выяснить профессору английской литературы Джорджу.

Кэрол/Carol (2014)

Нью-Йорк пятидесятых годов. Терез и Кэрол. Брак без любви и внезапная вспышка влечения. Предрассудки и всепоглощающая страсть. И две изумительные актрисы – Кейт Бланшетт и Руни Мара – в главных ролях.

Мой личный штат Айдахо/My Own Private Idaho (1991)

Обаятельные Киану Ривз и Ривер Феникс в ленте, повествующей о мужской проституции, путешествиях и возвращении к истокам.

Детский час/The Children’s Hour (1961)

Карен и Марта (в исполнении Одри Хепберн и Ширли Маклейн) открывают в провинциальном городке частную школу. Все могло бы сложиться чудесно, если бы молодых женщин не обвинили в лесбийской связи. Из-за этой сплетни они потеряют все.

Дурное воспитание /La mala educación (2004)

Лента Педро Альмадовара повествует об Энрике – режиссере, находящемся в поисках. Внезапно в его жизнь врывается друг детства Игнасио-Анхель с написанным рассказом об их детских годах.

Все было бы прекрасно, не узнай Энрике, что Иглесио давно нет в живых.

Парни не плачут/Boys Don’t Cry (1999)

Приехав в небольшой городок в Небраске, Брэндон тут же становится местной звездой. Он покоряет сердце местной красотки. Ей же он открывает страшную тайну. Тайну, которая дорого ему обойдется.

Счастливы вместе/Happy Together (1997)

Лай Ю-Фай и Хо По-Винг приехали в Аргентину из Гонконга. И это путешествие не лучшим образом сказалось на их отношениях. Очень атмосферный фильм, каждая сцена которого продумана до мельчайших деталей.

Все о моей матери/All About My Mother (1999)

Еще одна лента Альмодовара в нашем топе. Как мать-одиночка справится с гибелью единственного сына? Какие призраки прошлого ждут ее в Барселоне? Возвращение в город бурной юности никогда не бывает скучным.

Убийство сестры Джордж/The Killing of Sister George (1968)

Джордж играет роль приветливой няни в мыльной опере и живет со своей любовницей. Джордж – актриса не первой свежести. Совсем скоро она останется без работы. Джордж… Что станет с ней и ее жизнью, когда ее персонажа убьют?

Моя жизнь в розовом цвете/Ma Vie en Rose (1997)

История о том, как сложно расти «ненормальным» и «нестандартным». Когда даже родная мать отказывается тебя поддерживать. Когда все вокруг грозит сломать твою детскую психику.

Лента о том, как сложно порой жить в собственном теле.

Назови меня своим именем/Call Me By Your Name (2017)

Фильм, наделавший много шума. Даже если вы его не смотрели, наверняка вы видели или слышали упоминание о нем.

Итак, Италия, 1983 год. Семнадцатилетний Эллиот и его спокойное лето. Приезд молодого ученого Оливера… Рассказывать бессмысленно. Эту ленту нужно просто посмотреть.

Красота/Beautiful Thing (1996)

Спальные районы Лондона. Родители, занятые своими проблемами. Жаркое лето. В общем, все условия для того, чтобы чья-то любовная история зацвела яркими красками.

Уик-энд/Weekend (2011)

Лента о том, как случайный секс с парнем, подцепленным в гей-клубе, может изменить твою жизнь. Алкоголь, наркотики, секс и разговоры по душам – Расселу и Глену скучать будет просто некогда.

Часы/The Hours (2002)

Писательница, размышляющая о самоубийстве. Молодая жена и мать, задыхающаяся от собственной жизни. И женщина, устраивающая вечеринку в честь друга, умирающего от СПИДа. Разве может лента с такими персонажами быть скучной?

Небесные создания/Heavenly Creatures (1994)

Дружба Полин и Джульет медленно, но верно перерастает в любовь. Мать Полин пытается разлучить подруг. Им приходится пойти на отчаянный шаг.

Гордость/Pride (2014)

Лондон, 1984 год. Группа геев и лесбиянок собирают деньги в пользу шахтеров. Но те отказываются принять деньги из рук секс-меньшинств. «Тогда мы все устроим сами!» – решают ребята и отправляются собственноручно творить добро.

Детки в порядке/The Kids Are All Right (2010)

История о двух мамочках и искусственном оплодотворении. Найденный детками папочка решает приударить за одной из мамочек. Как это отразится на жизни сумасшедшей семейки?

Связь/Bound (1996)

После смерти дружка-гангстера Вайолет стала свободной женщиной. И в это же время в ее жизни появляется не менее свободная, только что освободившаяся из тюрьмы Корки. Любовь, страсть и мафия – в этом фильме есть все, что нужно для яркого сюжета.