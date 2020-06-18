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ТОП-30 сериалов про ЛГБТ+, которые каждый обязан посмотреть

ТОП-30 сериалов про ЛГБТ+, которые каждый обязан посмотреть

В настоящее время существует множество классных сериалов, которые так или иначе обыгрывают тему сексуальных и гендерных меньшинств. Практически ни один сериал для подростков на Netflix не обходится без таких персонажей. Доказательство тому – наш топ.


30 сериалов


Половое воспитание (2019 – …), 3 сезона.

Один из самых популярных сериалов, вышедших за последние пару лет. Сериал поднимает очень важные темы сексуального просвещения и притягивает к себе внимание зрителей яркими поворотами сюжета и не менее яркими персонажами.



Поза (2018 ­– …), 3 сезона.

Блистательный Нью-Йорк восьмидесятых годов двадцатого века. Это сериал о жизни трансгендерной девушки Бланки и ее семье. Унижения со стороны матери, подтвержденный ВИЧ-статус и большая мечта – жизнь Бланки скучной точно не назовешь. Яркий сериал про культуру vogue.


Эйфория (2019), 2 сезона.

Едва вернувшись из реабилитационной клиники, семнадцатилетняя Ру вновь принимается за старое. Изменится ли для нее что-нибудь с появлением Джулс?

Сериал получил кучу восторженных отзывов и шквал критики от моралистов. Спорить с ними трудно – секса, наркотиков и прожигания жизни там более чем достаточно.


Полюби меня (2013 – 2016), 4 сезона.

Сначала тебя бросает девушка, потом твоя мать предпринимает неудачную попытку суицида, а затем в тебя, парня ничем не примечательного, влюбляется настоящий красавчик. Жизнь Джоша буквально кипит.


Славные люди (2008 – …), 2 сезона.

Четырнадцатилетние Саймон и Кайли мечтают вырваться из своего родного городка. Их мечта – жизнь в столице Англии. В городе «красивых людей».


Молокососы (2007 – 2013), 7 сезонов.

Один из самых популярных сериалов про подростков начала десятых годов. Его главная особенность в том, что поколения персонажей сменяются каждые два сезона. Первое поколение (1 и 2 сезоны) рассказывает о жизни симпатичного танцора-гея Макси, во втором поколении (3 и 4 сезоны) зрители знакомятся с непростыми отношениями двух лесбиянок, а в пятом и шестом сезонах на сцене появляется очень харизматичный гей с необычным отношением к жизни. Седьмой сезон разительно отличается от предыдущих и показывает взрослую жизнь такой, какая она есть.


Стыд (сериал 2015 – 2017), 4 сезона.

Более известный как «Скам». Оригинальная норвежская версия сериала получила такую бешеную популярность, что сериал переснимался во Франции, Германии, Италии и других странах. Французская версия стала не менее популярной – во многом за счет красивых отношений между двумя персонажами-геями.


Элита (2018 – …), 5 сезонов.

Еще один любимец публики. Сериал повествует о жизни богатеньких детишек и их богатеньких родителей. Чересчур приторную и прилизанную картину разбавляют дети из бедных семей, которых судьба собственными руками запихнула в частную школу. Ложь, деньги, секс, вечеринки – стандартный набор для подобного сериала. Ах, да, там еще и убийства расследуют.


Восьмое чувство (2015 ­– 2018), 2 сезона.

Этот сериал не похож на другие. Много ли вы видели картин, в которых несколько никак между собой не связанных человек начинают внезапно чувствовать друг друга? Чего только стоят сцены сексуальных оргий!


Близкие друзья (2000 – 2005), 5 сезонов.

В Брайана влюблен его давний приятель. О нем же мечтает случайный любовник Брайана. А еще его втягивают в свои семейные разборки лесбиянки. Короче, жизнь у Брайана полна ярких впечатлений.


Фальсификация (2014 – 2016), 3 сезона.

На что вы готовы ради популярности? Например, Карма и Эми даже готовы притвориться лесбиянками, лишь бы оставаться в центре внимания. Не пожалеют ли они о своем решении?


Зов крови (2010 – 2015), 5 сезонов.

Любителям фэнтэзи посвящается. Бо – суккуб. Кланы Фэйри объясняют девушке причину ее странностей. Но жизнь ее от этого проще не становится. Она не хочет принимать сторону Света или Тьмы. Приходится примкнуть к людям. Постепенно у нее образовывается просто восхитительная компания – русская воровка, детектив-оборотень и доктор, изучающий Фэйри.


Волчонок (2011 – 2017), 6 сезонов.

Главный герой сериала – Скотт, скучная жизнь которого меняется в ту же ночь, когда он становится оборотнем. Разгребать проблемы ему помогает харизматичный и веселый друг Стайлз, безответно влюбленный в свою одноклассницу Лидию. Постепенно в сюжете появляется все больше героев. И все больше заморочек.


Оранжевый – хит сезона (2013 – 2019), 7 сезонов.

Яркий сериал про девушку, чья красивая и размеренная жизнь внезапно рушится, когда та попадает в тюрьму. Каков быт женской тюрьмы и какие отношения складываются между сокамерницами?

Спойлер: весьма неоднозначные, скажем так.


Секс в другом городе (2004 – 2009), 6 сезонов.

Сериал о жизни восьми лесбиянок, живущих в Лос-Анджелесе. Внезапно в компании Бетт, Тины, Элис, Шейн, Кит, Дэйны и Марины появляется Дженни. Она приехала в Лос-Анджелес к своему жениху. Но знакомство с новыми подругами изменит ее взгляды на жизнь и перевернет ее с ног на голову.


Джентльмен Джек (2019), 2 сезона.

Английскую аристократку Энн Листер считают первой открытой лесбиянкой. Путешественница и альпинистка, она сама управлялась со своим поместьем. О своих чувствах к женщинам она писала в своем дневнике.


Чувствую себя хорошо (2020 – …), 1 сезон.

Мэй – комик-стендапер. Она живет в Лондоне и пытается наладить отношения со своей девушкой. Также она борется с осуждением родственников и друзей и страдает от алкогольной и наркотической зависимостей.


Убивая Еву (2018 – …), 4 сезона.

Ева и Вилланель. Сотрудница спецслужб и асоциальная киллерша. Что общего у этих женщин?

Одержимость друг другом.


Секс в другом городе: Поколение Q (2019 – …), 2 сезона.

Продолжение сериала, выпущенного в 2004 году. Зрители знакомятся с новыми героинями и продолжают постигать радости и горести женщин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.


Цыганка (2017), 1 сезон.

Джин – психотерапевт из Нью-Йорка. Но вот методы у нее весьма нестандартные – она сближается со своими клиентами и спит с их родственниками.


Пустые слова (2010 – 2012), 2 сезона.

Современная Шотландия. Достаточно ли она современна для того, чтобы в ней не таясь жили девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Сериал рассказывает о непростых взаимоотношениях Фрэнки и Кэт.


Как избежать наказания за убийство (2014 – 2020), 6 сезонов.

Сериал был высоко оценен публикой. А рассказывает он об Эннализ Китинг – она профессор и преподает весьма интересную дисциплину «Как избежать наказания за убийство». Совсем скоро студентам придется применять полученные знания на практике.


Грешники (2013 – 2016), 2 сезона.

Размеренная жизнь двух пожилых геев резко перестает быть спокойной, когда среди их соседей появляется Эш. Как молодой парень повлияет на судьбу Фредди и Стюарта?


Бархатные пальчики (2005), 1 сезон.

Викторианская эпоха и внезапная взаимная любовь двух девушек. О том, насколько сильны их чувства друг к другу, они поймут только после разлуки.


Мужчина в оранжевой рубашке (2017), 1 сезон.

Современный Лондон. Однополыми браками уже сложно удивить кого бы то ни было. Но Адам никак не решается рассказать о своей ориентации своей бабушке.

А между прочим очень зря – ему не помешало бы послушать историю о своем предке, жившем в куда менее толерантное время.


Чрезвычайно английский скандал (2018), 1 сезон.

Великобритания шестидесятых годов. Сексуальная связь с мужчиной может омрачить жизнь любому. И если ты планируешь блестящую политическую карьеру, тебе придется пойти на все, лишь бы заставить шантажиста замолчать.


Годы (2019), 1 сезон.

Великобританией управляет эпатажная шоувуман, Трампа избирают на второй срок, а в Европу бегут украинские беженцы. Действие сериала начинается в 2019 году и продолжается в течение 15 лет.


Очевидное (2014 – 2019), 5 сезонов.

Шокирующее признание главы семейства в своей транссексуальности переворачивает жизнь целой семьи. Но только ли у него одного есть свои скелеты в шкафу?


Сладкие чувства (2005 – 2006), 2 сезона.

Жизнь пятнадцатилетней Ким с ее безумной семейкой и так была несладкой. А тут еще она умудряется влюбиться в свою подругу Марию. Обрести настоящую любовь трудно. Особенно, когда она запретна.


Огурец (2015), 1 сезон.

Вспомните свое самое неудачное свидание. Сможет ли оно переплюнуть тот злополучный вечер, который полностью перекроил жизнь Генри? Смерть, секс втроем и две полицейские машины – это слишком много для одного плохого свидания.

# Интересное
По материалам: intrigue

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