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Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон

Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, включив в свою книгу секретную информацию.

"Он нарушил закон. Это крайне секретная информация, и у него не было разрешения. Она (книга – ред.) сейчас вышла с большим шумом", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, не уточнив, о каких именно секретах идет речь.

При этом он похвалил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который на слушаниях в конгрессе опроверг утверждение Болтона о том, что Трамп намеревался просить Китай о помощи в переизбрании на второй президентский срок.


Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
# В мире
По материалам: ria.ru

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