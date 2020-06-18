Турагенты не хотят бронировать туры за рубеж

Алексей Вольцев

Специалисты турфирм рассказали, с какими просьбами сейчас к ним чаще всего обращаются клиенты, и почему они не хотят выполнять некоторые из них. Исходя из запросов, можно утверждать, что спрос на путешествия постепенно оживает, но турагентам приходится помогать туристам менять предпочтения.

ТУРИСТЫ БОЯТСЯ ПЛАНИРОВАТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ

Оформление возвратов, перебронирование несостоявшихся туров – все это было на повестке дня месяц назад.

«Сейчас туристы в большинстве своем заняли выжидательную позицию и звонят намдля того, чтобы узнать новости о сроках открытия границ. Они напуганы и потеряны в огромном потоке информации, они не знают, стоит ли делать перебронирование своих туров на 2021 г., либо подождать и поехать на отдых осенью. Новых бронирований на зарубежные курорты практически нет», - говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Безусловно, есть туристы, и таких немало, которые не хотят ждать. И, основываясь на информации о возобновлении авиасообщения с рядом популярных стран в середине июля, просят подобрать им тур на пляжные зарубежные курорты на июль и август.

В июне в агентствах наблюдают кратный рост запросов по сравнению с маем, и подавляющее большинство из них переходят в реальные бронирования на туры по России. Так ответили турагенты, опрошенные корреспондентом «Вестника АТОР», на вопрос о том, чего сейчас хотят туристы.

ТУРАГЕНТЫ СОВЕТУЮТ ТУРИСТАМ ОТЛОЖИТЬ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЫХ ДО ОСЕНИ

«Туристы звонят, спрашивают, когда откроют Турцию. Некоторые готовы даже улучшить себе отель, все хотят с комфортом отдохнуть на любимых курортах после тяжелого периода самоизоляции. Запросов много и, в основном, это заграница», - говорит Ирина Бутович, директор компании «Травэлрум».

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», подтверждает: многие туристы по-прежнему мечтают о зарубежных курортах. Они хотят в Турцию, Грецию, на Кипр, в Европу. Они готовы лететь туда уже в августе и просят забронировать тур.

«Открытие летнего сезона за рубежом явно затянется. Что тогда? Вновь перебронирования и аннуляции? Скажу вам, все, кто сейчас бронирует зарубежные туры на лето – рисковые люди. Мы стараемся ориентировать туристов по выездным направлениям либо на осень, либо на российские курорты – на них можно поехать уже сейчас», - говорит Алексан Мкртчян.

«При самых оптимистичных прогнозах зарубежные путешествия станут доступны с августа. Кому нужна дурная работа и расстроенные клиенты? Откроют раньше направления, значит, будем продавать раньше. Большая часть клиентов сами понимают, что лучше пока отложить поездки за границу», - отмечает Светлана Трофимова, гендиректор компании «ТУРКЛАСС».

Мария Лещева-Конабеева, директор по маркетингу TBS, наблюдает схожую картину: на зарубежные курорты запросов мало. Ведь нет никакой ясности о сроках возобновления перелетов.

«При этом мы отмечаем интерес туристов к осенним турам в Таиланд, Доминикану, на Кубу. Туристы надеются, что к осени перелеты возобновятся и отдых состоится», - говорит эксперт.

Она выделяет еще одну тенденцию: туристы бронируют туры с определенной опаской, отдавая предпочтение вариантам с минимально возможной предоплатой.

«Да, некоторые клиенты выжидают, они не готовы принимать решение о поездке, боятся планировать отдых. Не исключаю, что туристы на какое-то время потеряют интерес к раннему бронированию, будут принимать решение о поездке в самый последний момент», - говорит Георгий Погосов из «Марселина Трэвел».

Эксперт отмечает, что глубина бронирований пока небольшая даже по российским курортам. Дальше августа бронирований мало. «Что касается динамики, то мы фиксируем рост интереса к России на уровне 10%», - говорит Георгий Погосов.

РОССИЯНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ОТДЫХОМ НА РОДИНЕ

В компании TBS за последнюю неделю активность туристов с новыми запросами по России заметно выросла. Количество запросов увеличилось кратно по сравнению с концом мая - 90% запросов идут на Россию. В первую очередь, это Сочи, Крым и Анапа (в меньшей степени).

При этом реальных бронирований по сравнению с количеством запросов пока мало. Туристы ждут прояснения ситуации с открытием пляжей и отменой обсервации в конкретных регионах. Но дело не только в новостях.

«Многие путешественники ждут, пока на курорты Краснодарского края и Крыма массово поедут туристы и расскажут о том, как прошел их отдых», - говорит Георгий Погосов.

Алексан Мкртчян, анализируя спрос, не сомневается: в итоге львиная доля туристов этим летом и осенью поедет на пляжные курорты России – в Краснодарский край и Крым. Спрос на региональные экскурсионные программы, особенно новые, по его оценке, все же останется немассовым и нишевым.