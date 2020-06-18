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Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии

Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в ЛивииФото: Murad Sezer / Reuters

Анкара считает безосновательными обвинения Парижа в инциденте между кораблями в Средиземном море у границ Ливии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение своего источника, высокопоставленного турецкого военного чиновника.

Так он ответил на жалобы представителя министерства обороны Франции, ранее утверждавшего, что фрегат Турции преследовал французский корабль. В Париже считают, что судно пыталось проверить, не пытается ли Анкара перевезти контрабандное оружие на ролкере Cirkin в Ливию. Тогда турецкая сторона якобы замаскировала свой идентификационный номер и отказалась сообщить, куда направляется фрегат.

Собеседник агентства опроверг эти обвинения и подчеркнул, что никто не преследовал корабль ВМС Франции. Более того, французская сторона даже не пыталась установить связь с фрегатом, добавил чиновник.

17 июня в Средиземном море у берегов Ливии турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС).

Париж осудил действия Анкары и счел их провокационными и неприемлемыми. Представитель французской стороны пожаловался на преследование корабля ВМС Франции со стороны турецких кораблей перед встречей министров обороны стран НАТО.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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