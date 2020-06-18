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Тверской «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский интеллектуальный клуб»

Тверской «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский интеллектуальный клуб»

Тверской детский технопарк «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский интеллектуальный клуб» для школьников в возрасте от 7 до 10 лет, сообщает телеканал «Вести Тверь».

Ребята смогут пройти обучение по направлениям «Шахматы», «Английский язык» и «Математика».

Отмечается, что на «Инженерных каникулах» школьники в возрасте от 7 до 17 лет познакомятся с инженерными технологиями. «ART-Академия 2020» для ребят от 7 лет позволит погрузиться в творческие исследования. Также запланированы «Образовательные интенсивы» – индивидуальные и групповые занятия по выбранной теме исследования для школьников от 12 лет.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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