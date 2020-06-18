У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
Скандальный развод 34-летней Эмбер Херд и 57-летнего Джонни Деппа обрастает все новыми интригующими подробностями. Сегодня знакомый актрисы рассказал, что она изменяла супругу с 48-летним Илоном Маском и 27-летней Карой Делевинь. Встреча троих любовников якобы проходила в 2016 году в особняке ни о чем не подозревающего Джонни. Как пишет британское издание Daily Mail, тот самый инсайдер Джош Дрю является соседом артиста.
Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у Херд были отношения с Делевинь и Маском одновременно.
Юристы Деппа привлекли Джоша Дрю в качестве свидетеля со своей стороны и попросили дать показания. Вполне вероятно, повестку получит и Кара Делевинь (Илона Маска, который недавно снова стал отцом, уже вызвали в суд для дачи показаний).
Херд некоторое время встречалась с Маском, однако предприниматель заявлял, что их романтические отношения начались уже после расставания Херд с Деппом в мае 2016 года. Депп же утверждает, что Маск приходил в гости к актрисе поздно ночью в 2015 году, когда он сам был на съемках. А что они там делали, остается загадкой. В марте в сети появились фотографии, благодаря которым актрису уличили в измене.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал встречный иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер обвинил бывшую жену в клевете и даче ложных показаний. В феврале 2020 года в сети появилась и запись разговора звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.