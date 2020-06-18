Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Назарбаева обнаружен коронавирус

У Назарбаева обнаружен коронавирус

У казахстанского экс-президента Назарбаева медики обнаружили коронавирус. При этом чувствует он себя нормально и продолжает работать в самоизоляции, приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря политика Укибая.

Согласно информации, тесты на ковид у Назарбаева проводились неоднократно, и последний дал положительный результат. Однако поводов беспокоиться нет – елбасы (лидер нации) продолжает трудится в дистанционном режиме, добавил Укибай.

Ранее сообщалось об обнаружении вируса у министра здравоохранения Биртанова и спикера парламента Нигматулина. После этого премьер Мамин решил не рисковать и перешел к дистанционному управлению правительством.

Сегодня (с 11 июня) на самоизоляции находится также министр обороны страны Ермекбаев. Он здоров, но решил оградить себя от контактов перед поездкой в Москву на празднование Великой Победы. Посетить праздничные мероприятия его пригласил российский коллега Сергей Шойгу.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили Максима Галкина с днем рождения
Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить насекомых-опылителей
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить
Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью воображения»
Северная Корея пригрозила Южной военным ответом «за гранью
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые экзамены выпускников колледжей в прямом эфире
Минпросвещения России и Ворлдскиллс Россия показывают открытые
Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в образовательной среде и его роль в системе воспитания
Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в
Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию
Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию
Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
Советы Берлину из Лондона: Пора показать силу России и Китаю
Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним весом
Тина Канделаки обвинила в фашизме Собчак, посмеявшуюся над ее лишним
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

Топ на сегодня

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием

Еще по теме

Дочь президента Казахстана Назарбаева рассказала о состоянии здоровья отца
Имя первого президента Казахстана предложили отразить в названии столицы - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Назарбаев-стан: депутаты Казахстана хотят назвать столицу в честь елбасы
Путин поблагодарил Назарбаева за посредничество в отношениях РФ и Турции