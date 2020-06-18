У Назарбаева обнаружен коронавирус

Вадим Карасев

У казахстанского экс-президента Назарбаева медики обнаружили коронавирус. При этом чувствует он себя нормально и продолжает работать в самоизоляции, приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря политика Укибая.

Согласно информации, тесты на ковид у Назарбаева проводились неоднократно, и последний дал положительный результат. Однако поводов беспокоиться нет – елбасы (лидер нации) продолжает трудится в дистанционном режиме, добавил Укибай.

Ранее сообщалось об обнаружении вируса у министра здравоохранения Биртанова и спикера парламента Нигматулина. После этого премьер Мамин решил не рисковать и перешел к дистанционному управлению правительством.

Сегодня (с 11 июня) на самоизоляции находится также министр обороны страны Ермекбаев. Он здоров, но решил оградить себя от контактов перед поездкой в Москву на празднование Великой Победы. Посетить праздничные мероприятия его пригласил российский коллега Сергей Шойгу.