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У Зеленского подготовили предложения по имплементации "формулы Штайнмайера"

У Зеленского подготовили предложения по имплементации "формулы Штайнмайера"

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Офис президента Украины внес правки в уже существующий закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, и этими правками предусмотрена, в частности, имплементация «формулы Штайнмайера».

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш, передает «Радио Свобода».

Как известно, ранее предполагалось, что новый закон про Донбасс будет писаться с нуля и широко обсуждаться, в том числе и с общественностью. Позднее депутаты от «Слуги народа» признали, что времени на обсуждения и консультации нет, а потому решили продлить срок действия старого закона.

По словам Гармаша, вопросы внедрения прописанных в «формуле» шагов были обсуждены в Минске на прошлой неделе.

Он подчеркнул, что речь идет об уже существующем законопроекте, а не о подготовке нового, как об этом заявлял глава ОП Андрей Ермак.

«Или журналисты, или глава офиса президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На минувшей неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к десятой статье ныне действующего принятого закона «об особом статусе», там действительно, первым пунктом идет имплементация «формулы Штайнмайера», — уточнил Гармаш.

Таким образом он прокомментировал интервью Ермака одному из изданий от 17 июня, в котором тот заявил, что «украинская делегация представила первый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» с имплементированной «формулой Штайнмайера».

Кроме того, Ермак сказал, что законопроект будут обсуждать с представителями ОРДЛО, которых ввели в состав украинской делегации в ТКГ.

Напомним, что Украина выбрала представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые 9 июня приняли участие в переговорах относительно Донбасса. В эту группу консультантов включили двух журналистов, врача и председателя общественной организации. Еще хотят привлечь минимум шестерых переселенцев.

В то же время в квазиреспубликах заявили, что не будут признавать этих людей своими представителями на переговорах в Минске.

Напомним, недавно министр иностранных срав Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные территории Крыма и Донбасса могут получить особый статус, но без права налагать вето на любые общенациональные решения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 июня в Минске продолжилось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ). На нем украинская делегация продолжила настаивать на полном возобновлении действия украинского законодательства в ОРДЛО, а также возобновлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля. Кроме того, поднимался вопрос инвентаризации государственного и частного имущества, которое сейчас находится на оккупированных территориях, и возобновления работы украинских операторов мобильной связи.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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