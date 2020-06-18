Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ургант забеспокоился об отречении «Уральских пельменей» от Соколова

Ургант забеспокоился об отречении «Уральских пельменей» от СоколоваДмитрий Соколов Кадр: Всеволод Могучев / YouTube

Телеведущий Иван Ургант пошутил о том, что «Уральские пельмени» могут отречься от их участника Дмитрия Соколова, обнаруженного в Среднеуральском женском монастыре, который захватил схиигумен Сергий (Романов) с казаками. О будущем Соколова он забеспокоился, комментируя в эфире шоу «Вечерний Ургант» новости о захвате обители. Запись эфира опубликована на YouTube.

Узнав о том, что в монастыре находятся олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк и звезда «Уральских пельменей», Ургант назвал это сообщение первой новостью, которая объединила «Матч ТВ», СТС и телеканал «Спас». Ведущий также в шутку предположил, что после отречения казачьего войска от захвативших монастырь казаков определенные санкции могут последовать и для Дацюка и Соколова. «Сейчас нужно узнать, не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка и "Уральские пельмени" от Соколова», — прокомментировал он произошедшее.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили Соколова и Дацюка. По словам одного из ближайших соратников священнослужителя Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,6 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,6 тысячи
Ургант забеспокоился об отречении «Уральских пельменей» от Соколова
Ургант забеспокоился об отречении «Уральских пельменей» от Соколова
Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области
Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области
Назван способ избежать блокировки интернет-банков в России
Назван способ избежать блокировки интернет-банков в России
Рак побежден? В России испытали вирус для терапии рака
Рак побежден? В России испытали вирус для терапии рака
Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо
"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин
Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин
Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому помогают
Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО
Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Еще по теме

В захваченном казаками монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Уральские пельмени — Оливьеды (31 12 2016)
Иван Ургант высмеял шутки «Уральских пельменей»
Вечерний Ургант — Дольф Лундгрен (29 12 2016)