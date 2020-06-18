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Урок не впрок. ФАС выяснит причины рекордного роста цен на Аи-95

Урок не впрок. ФАС выяснит причины рекордного роста цен на Аи-95
Федеральная антимонопольная служба начала проверки после рекордного роста биржевых цен на бензин Аи-95, пишут Аrgumenti.ru.

В ведомстве также отметили, что подозревают в качестве причины данного явления сговор на рынке.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на АИ-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО "Солид – товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела", – отметил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

В случае выявления виновных их ожидает наказание, предусмотренное антимонопольным, а возможно и уголовным законодательством, добавили в ФАС.


сообщило, что по итогам торгов 17 июня цена Аи-95 на бирже по национальному индексу побила исторический рекорд и составила 56 700 рублей за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, он составил 56 300 рублей за тонну.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов, комментируя ситуацию, отметил, что цены на бензин Аи-95 достигли "абсолютного максимума".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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