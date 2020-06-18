В 2020 году пересдач ЕГЭ не будет – Музаев

Алексей Вольцев

В 2020 году пересдач ЕГЭ не будет, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Об этом он заявил в ходе горячей линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году.

По словам Музаева, пересдачи предусмотрены только для тех, кто по каким-то причинам не явился на экзамен или не смог его завершить.

«Все остальное – это неуважительная причина. На пересдачу допускаться для повышения результата никто не будет. В прошлом была предусмотрена пересдача русского и математики, если один предмет сдан положительно, другой – провален. Давалась еще одна попытка досдать и получить аттестат. В этом году все аттестаты уже выданы. Пересдач в июле и в августе не будет», – подчеркнул Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.