В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки

Лидия Мартынова

Константин Тарасов занял должность замруководителя аппарата Госдумы, а Лилия Кондратьева была назначена начальником управления пресс-службы и информации, сообщается на сайте Госдумы.

"Тарасов Константин Александрович, заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы… Кондратьева Лилия Мартуньевна, начальник управления (пресс-службы и информации - ред.)", - сообщается на сайте.

Ранее Тарасов занимал должность начальника Управления пресс-службы и информации нижней палаты парламента, Кондратьева являлась его заместителем.

По данным источника РИА Новости, Вадим Маршалко, ранее занимавший должность замглавы аппарата Государственной Думы, перешел на другую работу.