В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Сегодня, 01:14 Лидия Мартынова
Константин Тарасов занял должность замруководителя аппарата Госдумы, а Лилия Кондратьева была назначена начальником управления пресс-службы и информации, сообщается на сайте Госдумы.
"Тарасов Константин Александрович, заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы… Кондратьева Лилия Мартуньевна, начальник управления (пресс-службы и информации - ред.)", - сообщается на сайте.
Ранее Тарасов занимал должность начальника Управления пресс-службы и информации нижней палаты парламента, Кондратьева являлась его заместителем.
По данным источника РИА Новости, Вадим Маршалко, ранее занимавший должность замглавы аппарата Государственной Думы, перешел на другую работу.
По материалам: ria.ru