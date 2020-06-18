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В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки

В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Константин Тарасов занял должность замруководителя аппарата Госдумы, а Лилия Кондратьева была назначена начальником управления пресс-службы и информации, сообщается на сайте Госдумы.

"Тарасов Константин Александрович, заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы… Кондратьева Лилия Мартуньевна, начальник управления (пресс-службы и информации - ред.)", - сообщается на сайте.

Ранее Тарасов занимал должность начальника Управления пресс-службы и информации нижней палаты парламента, Кондратьева являлась его заместителем.


По данным источника РИА Новости, Вадим Маршалко, ранее занимавший должность замглавы аппарата Государственной Думы, перешел на другую работу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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