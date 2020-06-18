В апреле на ресурсах ФИПИ были размещены методические рекомендации по каждому предмету ЕГЭ

Лидия Мартынова

В апреле на ресурсах Федерального института педагогических измерений были размещены методические рекомендации по каждому предмету Единого государственного экзамена, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Об этом он заявил в ходе горячей линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году.

«Мы в этом году сделали беспрецедентный шаг: в апреле на ресурсах ФИПИ были размещены методические рекомендации по каждому предмету – с анализами, статистикой, ошибками, которые встречались при решении заданий по всем предметам, с видеороликами от преподавателей. В первую неделю у нас было 2 миллиона просмотров», – сказал Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.