В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Лидия Мартынова

Руководство «Газпрома» причастно к делу «Белгазпромбанка». Об этом сегодня, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.

«Мы свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал он

По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико.

«Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Белоруссии по системе оффшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами», — заявил Тертель.

При этом он подчеркнул, что задержание Бабарико не связано с предстоящими президентскими выборами.

Напомним, КГК Белоруссии 18 июня задержал претендента в президенты, экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

«Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал Иван Тертель.

По его словам, «Белгазпромбанк» связан с операциями латвийского банка ABLV. По информации КГК, на счета данного банка со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше $ 430 млн. Кроме того, было заявлено о махинациях с векселями на сумму свыше $ 60 млн.