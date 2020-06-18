Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Руководство «Газпрома» причастно к делу «Белгазпромбанка». Об этом сегодня, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.

«Мы свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал он

По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико.

«Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Белоруссии по системе оффшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами», — заявил Тертель.

При этом он подчеркнул, что задержание Бабарико не связано с предстоящими президентскими выборами.

Напомним, КГК Белоруссии 18 июня задержал претендента в президенты, экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

«Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал Иван Тертель.

По его словам, «Белгазпромбанк» связан с операциями латвийского банка ABLV. По информации КГК, на счета данного банка со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше $ 430 млн. Кроме того, было заявлено о махинациях с векселями на сумму свыше $ 60 млн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне
The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций
"Удобная тема". Эксперт о продлении ЕС "крымских" санкций
Минкульт попросил разрешить проводить концерты на открытом воздухе с июля
Минкульт попросил разрешить проводить концерты на открытом воздухе с
Сбербанк рассказал о новом поколении банковских троянов
Сбербанк рассказал о новом поколении банковских троянов
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Еще по теме

В Белоруссии задержали друга претендента на пост президента Бабарико
«Газпром» вмешался в предвыборную кампанию в Белоруссии
Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»
"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным