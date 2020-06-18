В ЦИК рассказали, как можно будет проголосовать на карантине

Вадим Карасев

Граждане, находящиеся на карантине с подтвержденным COVID-19, могут при желании подать заявку о голосовании в свою участковую комиссию. Как проголосовать на карантине, в интервью «Российской газете» рассказала секретарь Центризберкома Майя Гришина.

По мнению представителя ЦИК, человек должен сам решить: готов ли он подвергнуть опасности других людей, если захочет проголосовать.

В случае, когда гражданин принял решение, что он должен поучаствовать во Всероссийском голосовании по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, необходимо заранее подать заявку в участковую избирательную комиссию.

Секретарь ЦИК отметила, что каждая заявка будет рассматриваться в индивидуальном, особом порядке. Но ситуация не должна привести к конфликту желающих проголосовать с теми, кто переживает за свое здоровье. В связи с этим лично проголосовать человеку, находящемуся на карантине, будет возможно в случае создания комиссии из лиц, кто уже работает с заболевшими или теми, кто на изоляции.

Самым безопасным способом сделать свой выбор является участие в дистанционном голосовании. Такую возможность имеют жители Москвы и Нижегородской области. Им необходимо до 14 часов 21 июня подать заявку на портале Госуслуг. Москвичи могут также оформить заявление проголосовать дистанционно на официальном сайте мэра столицы.

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