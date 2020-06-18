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В Дагестане задержаны почти сто азербайджанцев, устроивших беспорядки

В Дагестане задержаны почти сто азербайджанцев, устроивших беспорядки

В селе Куллар Дербентского района Дагестана правоохранительные органы задержали 93 гражданина Азербайджана, которых подозревают в массовых беспорядках. По словам главы Магарамкентского района Фарида Ахмедова, большинство из них арестованы.

"В результате конфликта на границе Магарамкентского и Дербентского районов полицейские задержали 93 гражданина Азербайджана. 80 из них арестованы на 10 суток", – цитирует его "Интерфакс".

Беспорядки начались 15 июня в палаточном лагере, где размещены почти 400 граждан Азербайджана в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Часть из них вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее, требуя пропустить их дальше. На место прибыли сотрудники ФСБ и МВД, однако протестующие встретили их агрессивно.

В результате стычек пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных машин. По факту применения насилия ведется доследственная проверка, 155 азербайджанцев уже вывезли на родину после вмешательства делегации из Баку.

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По материалам: uposters.ru

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