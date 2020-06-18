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В Финском заливе впервые со времен Сталина заметили дельфинов

В Финском заливе впервые со времен Сталина заметили дельфиновФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Финском заливе заметили группу дельфинов впервые со времен Иосифа Сталина. Их можно было разглядеть с берега в поселке Приветнинское (Выборгский район Ленинградской области). Об этом в четверг, 18 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Фонд друзей балтийской нерпы».

По данным группы «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «ВКонтакте», 11 июня дельфины появились вблизи финского города Ловисса, а спустя несколько дней и на российской части территории в 100-300 метрах от суши — почти на границе с Санкт-Петербургом.

По данным специалистов, дельфинов в последний раз заметили возле границ Петербурга в 1935 году, когда Сталин занимал должность генерального секретаря ЦК ВКП(б).

Накануне сообщалось, что в Крыму приплывший к берегу дельфин подружился с псом. Видео их прогулки опубликовали в сети. На кадрах видно, как овчарка подбежала дельфину, который плещется на побережье у мыса Опук, и лизнула его.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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