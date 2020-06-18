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В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма

В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
Продление санкций ЕС в отношении крымского региона является предательством демократии, заявил депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Михаил Шеремет.

Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.

"Крымчане уже привыкли к санкциям. Эти санкции нас только сплачивают и укрепляют в правильности сделанного исторического выбора. Со стороны западных стран неконструктивно продолжать политику, которая никак не влияет на общественное мнение, экономику и развитие Крыма. Со стороны европейских стран это своего рода предательство. Они везде декларируют и выставляют себя в роли защитников демократических принципов, а сами на практике эту демократию душат и наказывают людей санкциями за их демократический выбор", - сказал РИА Новости Шеремет.


По его словам, санкционная политика западных стран в отношении России ущербна и деструктивна.


"Я надеюсь, что они осознают пагубность для себя двойных стандартов, которыми они оперируют в отношении крымчан, считая Крым мешком картошки", - подчеркнул депутат.

# Политика
По материалам: ria.ru

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