В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66

Влада Некрасова

Число пациентов интенсивной терапии с коронавирусом в Италии выросло впервые за два с половиной месяца – за сутки их стало больше на пять человек, говорится в сводке службы гражданской обороны страны.

Этот показатель перешел к снижению 4 апреля, достигнув накануне отметки в 4068 человек. Сейчас в реанимации остаются 168 зараженных.

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 66 и достигло 34 514 человек. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 43 жертвах эпидемии.

Пятнадцатого июня был зафиксировано 26 летальных исходов, что стало самым низким приростом со 2 марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.