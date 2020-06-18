Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок

В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок

В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
Члены отряда "Родители" в израильском городе Ашдод патрулируют улицы и объясняют детям и подросткам, почему важно носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса.

Как рассказал РИА Новости координатор отряда Шай Накаш, инициативе "Родители" уже 11 лет. Сейчас в отряде около 90 волонтеров от 30 лет до уже пенсионного возраста. В вечерние часы они патрулируют улицы и общаются с детьми и подростками, у которых есть какие-то трудности.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому помогают
Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО
Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше
Меган Фокс пока не готова знакомить своего бойфренда с детьми: "Их отношения недостаточно серьезные"
Меган Фокс пока не готова знакомить своего бойфренда с детьми: "Их
Навального изо всех сил зовут на Украину — он туда не торопится
Навального изо всех сил зовут на Украину — он туда не торопится
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
Как определить, что ваше биополе повреждено, и как его восстановить в кратчайшие сроки
Как определить, что ваше биополе повреждено, и как его восстановить
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 июня
В Раде готовятся рассмотреть вопрос об отставке Авакова с поста главы МВД
В Раде готовятся рассмотреть вопрос об отставке Авакова с поста главы
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым
Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины

Еще по теме

На улицы Киева вывели спецназ СБУ (ФОТО)
В Германии запретили детям пользоваться смарт-часами
ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса
Юнармейскому отряду в Брянской области присвоено имя российского дипломата Андрея Карлова