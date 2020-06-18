В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок

Влада Некрасова

Члены отряда "Родители" в израильском городе Ашдод патрулируют улицы и объясняют детям и подросткам, почему важно носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса.

Как рассказал РИА Новости координатор отряда Шай Накаш, инициативе "Родители" уже 11 лет. Сейчас в отряде около 90 волонтеров от 30 лет до уже пенсионного возраста. В вечерние часы они патрулируют улицы и общаются с детьми и подростками, у которых есть какие-то трудности.