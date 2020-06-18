В Краснодарском крае снимают карантин, открывают отели и отменяют справки на «ковид»

Анастасия Иванова

Краснодарский край с 21 июня снимает карантин и открывает все гостиницы, вне зависимости от номерного фонда. Есть и еще одно важное послабление, которое касается всех туристов. Подробности – у «Вестника АТОР».

С 21 ИЮНЯ РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬСЯ ВСЕМ ОТЕЛЯМ И ПАНСИОНАТАМ

Власти Кубани на заседании краевого оперативного штаба приняли решение о снятии карантина и открытии всех гостиниц. С 21 июня регион переходит к режиму повышенной готовности. В обсерваторы будут отправляться только те, кто приезжает из-за рубежа.

Как подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев, в крае не выявлено ни одного нового очага коронавируса, нет заболевших среди отдыхающих.

«Мы поэтапно возвращаемся к нормальной жизни. В край растет поток туристов. В Сочи прибывает 26 рейсов в сутки, в Анапу – 10-15 рейсов в сутки, в Геленджик – 6 рейсов. И это количество рейсов будет только расти, не считая железнодорожного транспорта», - заявил Кондратьев.

По словам губернатора, при таком увеличении турпотока «места размещения должны быть готовы открываться и принять отдыхающих».

«Если мы не откроем гостиницы, это приведет к дефициту мест и росту цен в тех гостиницах, что уже открыты, а также к перетеканию людей в «серый сектор», - отметил он.

Принято решение, что с 21 июня в крае разрешено открыться всем средствам размещения, вне зависимости от площади и количества номерного фонда. Это отели, пансионаты и пр. Они смогут работать только при выполнении требований Роспотребнадзора.

Напомним, на Кубани с 12 июня могут принимать туристов гостиницы до 50 номеров. Это основной объем мест размещения в регионе. На отели емкостью более 50 комнат (их около 600) приходится около 15% номерного фонда края. Из гостиниц до 50 номеров открылось около половины: не все могут выполнить предписания санитарных врачей.

СПРАВКИ ОТМЕНИЛИ И ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В САНАТОРИИ

Поскольку в крае разрешено открыться всем объектам размещения, отменяется требование по справкам. С 21 июня у заселяющихся в санатории края не будут требовать справку об «отрицательном» тесте на коронавирус и справку об эпидокружении.

У всех приезжающих должна измеряться температура (автовокзалы, аэропорты, вокзалы).

Однако если в отеле или санатории выявят заболевшего «ковидом», объект размещения превратят в обсерватор. Хотя это требование, как мы указывали ранее, противоречит рекомендациям Роспотребнадзора.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СОХРАНИТСЯ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Сохраняется требование по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, в том числе, в гостиницах и санаториях, запрещены общественные массовые мероприятия. Откроются непродовольственные магазины площадью до 800 кв.м. без зон питания и развлечений. Разрешены деловые мероприятия до 100 человек.

С 1 июля в регионе открываются детские стационарные оздоровительные организации, имеющие медицинскую лицензию. Пока они будут принимать детей только из самого из Краснодарского края.