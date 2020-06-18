Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » В Краснодарском крае снимают карантин, открывают отели и отменяют справки на «ковид»

В Краснодарском крае снимают карантин, открывают отели и отменяют справки на «ковид»

В Краснодарском крае снимают карантин, открывают отели и отменяют справки на «ковид»

Краснодарский край с 21 июня снимает карантин и открывает все гостиницы, вне зависимости от номерного фонда. Есть и еще одно важное послабление, которое касается всех туристов. Подробности – у «Вестника АТОР».


С 21 ИЮНЯ РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬСЯ ВСЕМ ОТЕЛЯМ И ПАНСИОНАТАМ

Власти Кубани на заседании краевого оперативного штаба приняли решение о снятии карантина и открытии всех гостиниц. С 21 июня регион переходит к режиму повышенной готовности. В обсерваторы будут отправляться только те, кто приезжает из-за рубежа.

Как подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев, в крае не выявлено ни одного нового очага коронавируса, нет заболевших среди отдыхающих.

«Мы поэтапно возвращаемся к нормальной жизни. В край растет поток туристов. В Сочи прибывает 26 рейсов в сутки, в Анапу – 10-15 рейсов в сутки, в Геленджик – 6 рейсов. И это количество рейсов будет только расти, не считая железнодорожного транспорта», - заявил Кондратьев.

По словам губернатора, при таком увеличении турпотока «места размещения должны быть готовы открываться и принять отдыхающих».

«Если мы не откроем гостиницы, это приведет к дефициту мест и росту цен в тех гостиницах, что уже открыты, а также к перетеканию людей в «серый сектор», - отметил он.

Принято решение, что с 21 июня в крае разрешено открыться всем средствам размещения, вне зависимости от площади и количества номерного фонда. Это отели, пансионаты и пр. Они смогут работать только при выполнении требований Роспотребнадзора.  

Напомним, на Кубани с 12 июня могут принимать туристов гостиницы до 50 номеров. Это основной объем мест размещения в регионе. На отели емкостью более 50 комнат (их около 600) приходится около 15% номерного фонда края.  Из гостиниц до 50 номеров открылось около половины: не все могут выполнить предписания санитарных врачей.


СПРАВКИ ОТМЕНИЛИ И ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ В САНАТОРИИ

Поскольку в крае разрешено открыться всем объектам размещения, отменяется требование по справкам. С 21 июня у заселяющихся в санатории края не будут требовать справку об «отрицательном» тесте на коронавирус и справку об эпидокружении.

У всех приезжающих должна измеряться температура (автовокзалы, аэропорты, вокзалы).

Однако если в отеле или санатории выявят заболевшего «ковидом», объект размещения превратят в обсерватор. Хотя это требование, как мы указывали ранее, противоречит рекомендациям Роспотребнадзора.


МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СОХРАНИТСЯ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Сохраняется требование по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, в том числе,  в гостиницах и санаториях, запрещены общественные массовые мероприятия. Откроются непродовольственные магазины площадью до 800 кв.м. без зон питания и развлечений. Разрешены деловые мероприятия до 100 человек.

С 1 июля в регионе открываются детские стационарные оздоровительные организации, имеющие медицинскую лицензию. Пока они будут принимать детей только из самого из Краснодарского края.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь
США приготовились ударить по нефти
США приготовились ударить по нефти
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram: «Дуров пошел навстречу»
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
В сердце некоторых шимпанзе имеется небольшая кость
В сердце некоторых шимпанзе имеется небольшая кость
Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России
Кремль прокомментировал разблокировку Telegram в России
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
В апреле на ресурсах ФИПИ были размещены методические рекомендации по каждому предмету ЕГЭ
В апреле на ресурсах ФИПИ были размещены методические рекомендации по
В 2020 году пересдач ЕГЭ не будет – Музаев
В 2020 году пересдач ЕГЭ не будет – Музаев
Обучающие материалы проекта «EDU в лето» будут доступны для всех желающих
Обучающие материалы проекта «EDU в лето» будут доступны для всех
Демонстрационный экзамен повышает чувство собственной уверенности как профессионала – Глушко
Демонстрационный экзамен повышает чувство собственной уверенности как
Тверской «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский интеллектуальный клуб»
Тверской «Кванториум» дистанционно реализует программу «Детский

Топ на сегодня

Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Дяде Асада вынесли приговор
Дяде Асада вынесли приговор
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает

Еще по теме

Отели в Краснодарском крае разрешено открыть. Но только для местных
Какие справки нужны будут туристам при въезде в Краснодарский край после 21 июня
Карантин на Кубани продлили, но с некоторыми послаблениями
Обнародованы новые правила въезда туристов в Краснодарский край в условиях пандемии